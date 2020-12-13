Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup olup kötü gidişatını sürdürürken, maçta ve sonrasında Fair-Play tartışması yaşandı. Teknik direktör Kenan Atik, Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmediğini dile getirerek, yedikleri ikinci gol öncesi yaşanan pozisyon ile ilgili şok açıklamalar yaptı. Atik, "Fair-play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken, topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum" diye konuştu.

'ETİK OLMAYAN HAREKET'

Atik, şöyle devam etti: "Esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor, acı içinde. Bergdich topu kaptı, önü boştu gidebilirdi. Topu taca at, sakat var söylemleri, durmasına ve topu kaybetmesine sebep oldu. Kasımpaşalı oyuncular oyuna devam edip 2. golü attılar. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum."





TARAFTARDAN TEPKİ

Süper Lig'de son 6 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Yukatel Denizlispor'da taraftarlar yeşil-siyahlı yönetimi istifaya davet ederken, ligde kalma umutları da yavaş yavaş tükeniyor. Teknik direktör Robert Proiınecki'nin ayrılmasının ardından yola devam edilen Kenan Atik de sıkıntılara çare olamadı. Atik ile 3 maçta 1 puan çıkarabilen Horozlar 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü. Eleştirilerin artması üzerine kulübün sosyal medya hesapları kapatılırken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.



RECEP: BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR

Süper Lig'de 16 ay sonra golle tanışan Yukatel Denizispor'un genç yıldızı Recep Niyaz, maç sonrası sevinemedi. Geçen sezon 16 Ağustos 2019'da oynana sezonun açılış maçında Galatasaray'a attığı gol sonrası golle tanışamayan Recep, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı ve gol sonrası şükür secdesi yaptı. "Bir şeyler yolunda gitmiyor' diyen 25 yaşındaki Recep, "Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Bazı pozisyonlarda beceriksiz davranıyoruz. Rakipler daha becerikli. Kısa sürede bazı şeyleri

düzeltmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor" dedi



SEBAHATTİN ALP