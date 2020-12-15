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Haberler Denizlispor Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Denizlispor'da dönemi

ekiplerinden 'da 'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi

15.12.2020, 12:19

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinceki'den boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.

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