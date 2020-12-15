Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinceki'den boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.
Detaylar geliyor...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinceki'den boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinceki'den boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.
Detaylar geliyor...
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.