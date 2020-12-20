Denizlispor - Alanyaspor CANLI ANLATIM

Bu sezon oynadığı 11 maçta tek galibiyetle düşme hattında son sıraya demir atan Ege temsilcisi, 700'üncü Süper Lig maçında lider önünde hem moral kazanıp hem de evinde geçen yıldan beri süren 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de şimdiye kadar toplam 21 sezonda 699 maç oynadı. Denizlispor, bu maçlarda 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet aldı. Ligde 847 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde ise 1001 gol gördü.

Eksiklerin can sıktığı Denizlispor'da tedavileri devam eden Dossevi, Subotic, Özgür ve Sakıb'ın yanı sıra kadro dışı olan Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Lige teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde başladıktan sonra 3 müsabakada Kenan Atik'in görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte, Yalçın Koşukavak dönemi yarınki müsabakayla başlayacak. Koşukavak, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.