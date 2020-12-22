En anlamlı zafer

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında lider Alanyaspor'u 1-0 yenerek müthiş bir zafere imza atan Denizlispor için bu anlamlı galibiyet 3 puandan fazlası oldu. Kötü başladığı ligde teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevine son veren yönetim, Alanya maçı öncesi takımı genç teknik patron Yalçın Koşukavak'a emanet etmişti. Koşukavak'ın Denizli ile anlaşması yeşil-siyahlı taraftarların tepkisine neden olurken, Süper Lig'de kariyerinin ilk maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, ilk zaferini de zirvedeki Alanya'dan alıp göreve 3 puanla başladı.

EVİNDEKİ İLK GALİBİYETİ ALDI

Koşukavak elde ettiği bu zaferle eleştirilere nokta koyarken 6 puanla son sıraya demir atan Horoz, haftalar sonra kazanarak hayata döndü. Alanya galibiyeti ile evindeki ilk galibiyetini alan Denizli, en son G.Birliği'ni deplasmanda yenerken bu maçın ardından oynadığı 6 maçın 5'ini yenilgi, birini ise beraberlikle noktalamıştı. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarıp kümede kalma umutlarını yeniden yeşertirken son sıradan kurtulup 20. sıraya yükselmeyi başardı.



ERZURUM MAÇI ÖNCESİ 5 EKSİK

DENİZLİSPOR, Alanyaspor'u yenerek rahat bir nefes alırken, gözünü ligde üst üste 5 günde rakipleriyle oynayacağı iki maça çevirdi. Yarın aynı puanı paylaştığı Erzurum'a konuk olacak olan Horoz, Pazar günü de yine 9 puana sahip Ankaragücü ile iki final maçına çıkacak. Horoz'da kırmızı kart gören Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Pantilimon, Sakıb, Özgür'ün Erzurum'da forma giymesi zor gözüküyor. Tedavisi tamamlanan Dossevi ise takımla birlikte çalışmalara başladı.



RODALLEGA SIRTLADI

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, Alanyaspor maçında takımının tek golünü kaydederek anlamlı zaferde etkin rol oynadı. Kasımpaşa maçında da fileleri bir kez sarsan golcü oyuncu, üst üste iki maçında da gol atarken, toplamda 4 gole ulaştı. Denizli, Rodellaga'nın gol attığı 2 maçı kazanırken, Başakşehir ile berabere kalmış, Kasımpaşa'ya ise yenilmişti.



YUMLU: SONUNA KADAR SAVAŞALIM!

DENİZLİSPOR tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Alanyaspor maçının uzatma dakikalarında ekranlara kadar yansıyan motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti. Maçın bitimine 5 dakika varken, oyunun durduğu bir anda takım arkadaşlarına "Haydi arkadaşlar sonuna kadar savaşalım" diye seslenen Yumlu gündem olurken maç sonunda da iddialı açıklamalarda bulundu. Yumlu, "Alanyaspor'u 1,5 saat analiz ettik. Her futbolcusunun neler yapabileceğini gördük. Şimdi Erzurum maçına odaklanacağız. Kendi sahamızda öttük, deplasmanda da öteceğiz. Kentin ileri gelenleri takıma sahip çıksın" dedi. Yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak ile ilgili de konuşan Yumlu, "Yalçın Hoca'nın taktiksel deha olduğunu duyardık, gördük ki gerçekten öyleymiş. İnanıyorum ki Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanacak" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP