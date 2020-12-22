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Nazilli Belediye’de Muratcan fırtınası

Nazilli Belediye’de Muratcan fırtınası
Giriş Tarihi: 22.12.2020

GEÇEN sezon formasını giydiği Muğlaspor'da 27 maçta 20 golle gol krallığı tacını takan Muratcan Bölükbaşı, bu sezon Nazilli Belediyespor formasıyla da gollerini sıralıyor. 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Naz Naz'ın golcüsü attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle rakip takım savunmalarının korkulu rüyası oldu. Ligin ilk dört haftasında suskun kalan Muratcan, İskenderun FK maçında rakip fileyi 2 kez sarstı. Bölükbaşı, Fethiyespor (P), Halide Edip Adıvar, Tokatspor'un ağlarını havalandırırken son olarak Tekirdağ'a attığı golle takımına 3 puanı getirdi. 27 yaşındaki başarılı golcü, 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 golün de pasını verdi.

KAZIM YÖRÜKCE

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