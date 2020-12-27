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Denizlispor - Ankaragücü | CANLI

'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, 'nü konuk ediyor. Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın orta hakemi . Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Ankaragücü | CANLI

27.12.2020, 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020, 16:17

Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giymiyor.

Tedavisi tamamlanan kaleci Pantilimon ile kart cezası biten Murawski görev verilmesi halinde oynayabilecek. Denizlispor'un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

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