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Haberler Denizlispor Horoz zafer peşinde

Horoz zafer peşinde

’de son iki maçını da kazanarak çıkışa geçen Denizlispor, bugün sahasında 16.00’da Ankaragücü ile oynuyor. Maçı beINSports1 yayınlıyor

Horoz zafer peşinde

27.12.2020

Süper Lig'de son iki maçını da kazanarak düşme potasından kurtulan Denizlispor, bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beINSports1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımın başına geçmesiyle coşan ve lider Alanyaspor'u 1-0, Erzurumspor'u da 2-1 mağlup eden Horoz, Başkent ekibini de yenerek 3'te 3 yapıp ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

TAKIMDA BEŞ EKSİK BULUNUYOR
Yeşil-siyahlılarda maç öncesi Subotic, Özgür ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, BŞB Erzurumspor maçında sakatlanan kaleci Cenk ve Sagal bu maçta forma giyemeyecek. Ankaragücü maçında yeşil siyahlıların kalesini Hüseyin Çalışkan koruyacak.

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