Horoz kahroldu

Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor evinde, önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'ne kaybederek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepti. Denizlispor evinde aldığı bu yenilgiyle 15. haftayı yeni kurtulduğu düşme potasında tamamladı. Takımının başında ilk mağlubiyetini alan Yalçın Koşukavak çok üzgün olduklarını söyledi.

'BU SERÜVEN UZUN'

Kritik bir müsabakadan puansız ayrıldıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçı en kötü berabere bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve oyunu kontrol altına aldık. Maçta 2-1'i yakaladık. Rakibi geriye ittik ama skoru dengeleyemedik. Bu serüven biraz uzun, mayıs ayına kadar sürer. En kısa sürede daha farklı oyunlar oynayan bir takım olacağız. Kaleye çok gittik ama skoru alamadık. Bir avantajı kaybettik. Bu yenilgiyi Sivasspor deplasmanında alacağımız galibiyetle unutturacağız" diye konuştu.



'EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

SÜPER Lig'de teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle ivme yakalayan Yukatel Denizlispor'da evdeki hesap çarşıya uymadı. İki galibiyet alıp çıkışa geçen, bu özgüvenle birlikte zihinsel ve ruhsal olarak ivme yakalayan Horoz'da tam işler rayına girecekken, tekrar başa dönüldü. Kadro darlığına sakatlıklar da eklenince atletik açıdan yıpranan futbolcuların çokluğu, Koşukavak'ın hamle gücünü zayıflattı. Müzmin sakat Sakıp, Özgür, Subotic'e son haftaların formda isimleri kaleci Cenk ve Sagal'da eklendi.



ELİMİZDE DERİN BİR KADRO YOK'

İstemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Koşukavak, "En azından yenilmememiz gerekiyordu. Mağlup olabiliriz ama atletik ve mental olarak yenilmemeliyiz. Ben buraya geldiğimde takımda 5 sakat vardı. Bu isimler de takımın omurgasını oluşturan oyuncular. Angelo Sagal da son maçta yoktu. Onun yokluğunla planda değişiklik yapmak zorunda kaldık. 2-3 günde bir maç oynuyoruz ve elimizde rotasyon yapabileceğimiz derin bir kadromuz yok. İlerleyen haftalarda başka oyunlar oynayacak bir Denizlispor olacaktır" dedi.



'6 PUANLIK BİR MAÇI KAYBETTİK'

YUKATEL Denizlispor kalecisi Hüseyin Çalışkan, "Seriye devam etmek istiyorduk. 6 puanlık maçı kaybettik. Bugün şansızlık vardı üzerimizde. Geçen 2 maçın futbolunu oynayamadık. Sivas maçında kayıpları telafi etmek istiyoruz" dedi. Muhammed Özkal ise, "İyi baskı kurduk ve mücadele ettik. 2. gol için çok pozisyona girdik. 2 maça baktığımızda kapanan taraf biz görünüyorduk. Ankaragücü kapanınca kenarla indik. Çok bastırdık ama olmadı" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP