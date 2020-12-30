Horoz atakta

Süper Lig'de kümede kalmayı hedefleyen Yukatel Denizlispor, devre arasında takıma takviye yapmak için düğmeye bastı. Savunmada sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hannover 96'nın stoperi Simon Falette ile görüşüyor. 28 yaşındaki Gineli defans oyuncusunun, teklife sıcak baktığı ve Türkiye'ye dönmeyi arzuladığı öğrenildi. Lorient, Stade Lavallois, Brest29, Metz, E.Frankfurt formalarını da terleten Falette, kariyerinde 239 maça çıktı, 10 gol attı, 4 asist yaptı. Yukatel Denizlispor, Simon Falette'nin dışında defansa bir takviye daha planlıyor. Yeşil-siyahlı kurmayların, listesinde Uruguay Süper Ligi'nde Rentistas kulübünde forma giyen stoper German Alexis Rolin Fernandez yer alıyor.

URUGUAYLI ROLİN YOLA ÇIKIYOR

Uruguay Ligi'nde şu an 28 puanla ve averajla 2. durumda bulunan Rentistas'ta bu sezon 17 maçta forma giyen ve 2 gol atan Romlin'in menejeriyle irtibata geçildiği ve anlaşma zemini arandığı belirtildi. 31 yaşındaki Rolin, ülkesinde Nacional, Boca Juniors, İtalya'da Catania, Paraguay'da Olimpia, Şili'de UdeConce formalarını giydi. Horoz'un, bir diğer gündemindeki isim Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jess Sekidika'ya da teklif götürüldüğü öğrenildi.

SEKİDİKA YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 2 maçta 32 dakika forma şansı bulan Sekidika'nın Denizlispor'a transferinin teknik direktör Fatih Terim'in iznine bağlı olduğu belirtildi. Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Jesse'nin teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Nijeryalı oyuncu, sezon başında da gündeme gelmişti. Öte yandan U-19 takımıyla antrenmanlara çıkan Oğuz Yılmaz, daha önce de kadro dışı bırakılıp affedilirken, oyuncunun tekrar



AİSSATİ TFF'YE GİTTİ

YUKATEL Denizlispor'da orta saha oyuncusu Ismail Aissati'nin alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvurduğu öğrenildi. 3.5 sezondur Horoz'da forma giten futbolcu, son maçta isteksizliği ve temposunun düşüklüğüyle dikkat çekmişti. Bu sezon ligdeki 13 maça da ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki Fas asıllı Hollanda doğumlu oyuncu, toplamda 93 maçta görev yaptı. Bugüne kadar Horoz'da para konusunu fazla gündeme getirmeyen Aissati'nin huzursuz olduğu ve takımdaki aidiyet duygusundan rahatsızlık duydugu için devre arasında ayrılacağı gelen bilgiler arasında.



BAŞKANIN İNANCI TAM

EVİNDE Ankaragücü'ne yenilerek kurtulduğu düşme hattına yeniden giren Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, takıma ve teknik ekibe inançlarının tam olduğunu söyledi. Ankaragücü yenilgisine üzüldüklerini ancak telafi edecek güçte olduklarını vurgulayan Çetin, "Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yönetiminde 2 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptık. Kaybettiğimiz Ankaragücü maçında da beraberliği yakalayabilirdik ancak olmadı. Futbolda bunlar var. Sivasspor karşısında önemli bir maça çıkacağız. İyi bir skorla oradan döneceğimize inanıyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP