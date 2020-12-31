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Denizlispor, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Y. Denizlispor, ’in 16 haftasında konuk olacağı DG maçının hazırlıklarını sürdürdü. Denizlispor, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

31.12.2020, 16:05

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman çift kale maçın ardından noktalandı.

Subotic, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı bireysel saha çalışmaları sürdürürken, sakatlıkları devam eden Varela ve Cenk Gönen'in tedavisine devam edildi.

Y. Denizlispor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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