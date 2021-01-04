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Denizlispor-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Çarşamba günü oynanacak olan ligin 17.hafta karşılaşmasını Çanakkale Bölgesinden yönetecek.

Denizlispor-Kayserispor maçının hakemi belli oldu
İHA

04.01.2021, 11:26

Süper Ligin 17.haftasında 06 Ocak 2021 Çarşamba günü Denizli Atatürk Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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