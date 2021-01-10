Horoz yara saracak

Süper Lig'de son olarak evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'un rakibi olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beINSports 2 kanalından ekranlara gelecek. Horoz'da sakatlıkları süren kaleci Cenk Gönen, Federico Varela, Subotic ve Özgür maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'de rakibiyle daha önce 22 maça çıkan Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Rakip filelere 33 gol atıp, 22 gol gören yeşil-siyahlı ekip, deplasmanlarda çıktığı 11 karşılaşmada sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.



BERGDİCH DE YOLCU

Denizlispor'da, sol bek Bergdich'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Horoz'la sözleşmesini fesheden Faslı orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor'un Bergdich'e de kanca attığı vurgulandı. 32 yaşındaki başarılı futbolcunun da Denizlispor'la olan sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.