Horoz’un gözü transferde

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro derinliği konusunda eksiklerinin bulunduğunu belirterek, "Takım içinde alternatif isim yok. Sakat oyuncu sayımız fazla. Cezalılar sıkıntı. 12 oyuncuyla ligde oynuyoruz. Acil transfere ihtiyacımız var" dedi. Devre arası transfer döneminde oyuncu bulmanın kolay olmadığını vurgulayan Koşukavak, "İçerideki problemlerimizi çözüp, mümkün mertebe kadro derinliği yaratıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kolay bir iş değil. Hem rakip hem de kadro planlamasıyla uğraş, bunlar kolay şeyler değil. O yüzden çok zorlanıyoruz. Oyuncular da çok zorlanıyor. Rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

'YÖNETİM ÇOK GAYRETLİ'

TRANSFER için birçok oyuncuyla görüşme halinde olduklarını dile getiren Koşukavak, "İçerideki oyuncularımızın problemleri var. Sadece dışarıdan oyuncu getirmek problemi çözmüyor. Onların da sorunlarını çözmeliyiz. Çok yoğun çalışıyoruz. İçeriye oyuncu alamadığımız gibi Aissati'yi de kaybettik. Sakat oyuncu sayımız fazla. Acil transfere ihtiyacımız var" dedi.



'OYUNCULARIMIZ ÇOK ÖZVERİLİLER'

Yalçın Koşukavak, "Deniz-lispor oyuncuları toplam 12 kişi. İşin gerçeği bu. Genç oyuncularımız var ama onlara bu yükü yükle-yemeyiz. 12 oyuncuy-la ligde oynuyoruz. Oyuncular inanılmaz bir karakter gösteri-yorlar. Takdire şayan-lar. Oyuncularımız yaşa-dıkları zorluklara rağmen çok gayretli. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncu-lar zor şartlara göğüs germeye çalışıyorlar" dedi.

SEBAHATTİN ALP