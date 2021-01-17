Sancılı Denizli Hatay virajında

Süper Lig'de düşme potasında yer alan ve sıkıntılı günler yaşayan Denizlispor'da bugünkü Hatayspor maçı öncesi dün de flaş gelişmeler yaşandı. Takımda maaşlarını ve Rizespor maçı beraberlik primini alamayan futbolcular, dün sabahtan yapmaları gereken ter idmanına çıkmadı. Sıkıntılarını teknik direktör Yalçın Koşukavak ile paylaşan futbolcuların tutumu karşısında, maddi çıkmaza giren yönetimin eli kolu bağlandı. Futbolcuların Hatayspor maçına çıkacakları öğrenilirken, maç öncesi 1 dakika hiç hareket etmeme boykotuna da gidebilecekleri de iddia edildi.

TAKIMDA EKSİK ÇOK

Horoz'un bugün Denizli Atatürk Stadı'nda Hatay ile oynayacağı maç 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Maç beINSports1 canlı olarak yayınlanacak. Horoz da Rodallega ve Bergdich sarı kart cezaları nedeniyle kadrodaki yerlerini alamayacaklar.