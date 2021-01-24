Horoz'un umut maçı!

Evinde oynadığı son 7 Süper Lig maçının altısını kaybeden Yukatel Denizlispor, bugünkü Fatih Karagümrük randevusunu kazanıp kurtuluş yolunda umutlanmak istiyor. Horozlar, iç sahadaki tek galibiyetini Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Alanyaspor'u 1-0 yenerek almıştı. Koşukavak ile 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 8 puan topladı. Koşukavak döneminde yeşil-siyahlılar, 8 gol attı kalesinde 13 gol gördü. Denizli, Prosınecki ile 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 5 puan toplamış, 5 gol atmış, 13 gol yemişti.



SON SIRAYA DEMİR ATTI

Prosinecki ayrılırken yeşil-siyahlılar 5 puanla yine son sıradaydı. Prosinecki sonrası dümene Kenan Atik geçmiş ve 3 maçta 1 puan alabilmişti. Süper Lig'de zor günler geçiren Yukatel Denizlispor, Karagümrük maçını kazanıp, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatıp, ikinci devre öncesinde moral bulmak istiyor. Ligde 6, evinde 3 maçtır galibiyete hasret olan yeşil-siyahlılar, 6 maçta sadece 2 puan toplarken, 14 puanla ligin dibine demir attı. Kadrosunu 4 yeni transfer ile takviye eden Horozlar, evindeki 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 4 golle sahasında en az gol atan takım oldu.



SEBAHATTİN ALP