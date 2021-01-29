Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.
Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.
Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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