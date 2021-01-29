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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

Yukatel , teknik direktör ile anlaştı

Son dakika... ekiplerinden Yukatel , Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör ile anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

29.01.2021, 15:10

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.

Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.

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