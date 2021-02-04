Horoz çok zor virajda

Süper Lig'de hafta sonu Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup edip 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda son haftaların formda ekibi Trabzonspor'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda, sakatlığı süren Özgür Çek ve cezalı Leismann mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe galibiyetiyle moral bulan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kutlu, "Trabzon'da en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimizi alacağız" dedi.



EKUBAN FARKI

Trabzonspor'un Ganalı golcüsü Ekuban, bordomavili ekibin en önemli kozlarından birisi. Süper Kupa'da 1 gol atan 26 yaşındaki forvet, ligde 15 maçta banko oynadı, 6 gol attı, 2 de asist yaptı.



RODİGOL SAHNEDE

Denizlispor'da Rodallega eski takımına karşı nostaljik bir maça çıkıyor. Horoz'un en golcü ismi Rodigol, 20 maçta banko oynadı, 8 gol attı, 1 de asist yaptı.



DENİZLİSPOR ALTYAPISINDA OPERASYON

YUKATEL Denizlispor'da sportif başarısızlık nedeniyle moraller sıfıra inerken, yeşil-siyahlı yönetim maçları oynanmayan altyapıda operasyonlara devam ediyor. Fenerbahçe maçı sonrası 8 Aralık'ta yeşil-siyahlı yönetim tarafından kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'ın U-19 takımı ile antrenmanlara çıkması yazılı olarak kendisine bildirilmişti. Oğuz'un teknik patron Hakan Kutlu tarafından affedilmesine rağmen, oyuncunun antrenmanlarını düzenli yapmadığını kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle altyapı genel koordinatörü Kudret Iştın, U-19 takımı teknik sorumlusu Osman Kıraç hakkında tutanak tutturan yönetim görevlerinden el çektirdi. Iştın'ın yerine Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörü Hayrettin Öz, U-19 takımının başına ise Vural Yiğit'i geçirdi.

SEBAHATTİN ALP