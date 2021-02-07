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Haberler Denizlispor Denizlispor - Antalyaspor CANLI ANLATIM

- Antalyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde 'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Antalyaspor CANLI ANLATIM

07.02.2021, 16:00

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Zorbay Küçük'ün yönetecek. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Recep Niyaz, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak.

Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynanan futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" açıklamasını yaptı.

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