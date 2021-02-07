Denizlispor - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Zorbay Küçük'ün yönetecek. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Recep Niyaz, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak.

Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynanan futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" açıklamasını yaptı.