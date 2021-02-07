Horoz kritik virajda

Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, bugün sahasında son haftaların formda takımı Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak. Horoz'da, Trabzonspor karşılaşmasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Recep Niyaz'ın durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzon maçlarındaki futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" diye konuştu.

ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR

Ligde son 7 maçta mağlubiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda sahadan 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor, 24. hafta öncesinde 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Kırmızı kart cezalısı Veysel Sarı ile sarı kart cezalısı Nando forma giyemeyecek. Kırmızı- beyazlılarda, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı yok.



EVİNDE 2 KEZ KAZANABİLDİ

Yukatel Denizlispor, bu sezon iç sahada vasatı aşamadı. 11 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Horozlar, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı, 7 kez berabere kaldı, 7 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü ve en az puan toplayan takım oldu.