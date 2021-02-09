Akhisar sancılı

TFF 1. Lig'de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp, 7'si yabancı 26 takviyeyle tamamen yenilediği kadrosuyla çıktığı ikinci yarının ilk iki maçını kazanıp düşme hattından sıyrılan Akhisarspor, Ege derbisinde Balıkesirspor'a direnemedi. Akigo, henüz ilk yarıda 39'da Onurcan ve 41'de kaleci Halil'in kırmızı kart görmesiyle henüz devre bitmeden iki oyuncusundan yoksun kalan yeşil-siyahlılar, Taşkın Çalış'ın 41, 44 ve 90'ıncı dakikalardaki frikik gollerine engel olamadı. Ara transfer döneminde Menemenspor'dan Balıkesir'in yolunu tutan Taşkın, serbest vuruştan 3 golle tarihe geçti. Bu mağlubiyetle 19 puanla tehlikeli bölgeden kurtulamayan Akhisarspor, iki maçlık galibiyet serisini farklı yenilgiyle bozdu. Akigo, ligde cumartesi günü zirve yarışındaki Samsunspor'u konuk edecek.