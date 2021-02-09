Denizlispor'da sportif direktör Burak Özsaraç istifa etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Özsaraç'ın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

Açıklamada Özsaraç'ın şu ifadelerini yer verildi:

"Yaklaşık 2 yıldır Yukatel Denizlispor'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlisporumuz Süper Lig'de kalmayı başaracak. Büyük bir taraftara, futbolcu grubuna, teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum."