Horoz eriyor

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor ligin dibine demir attı. Sezon boyunca 4 farklı teknik direktörün çalıştırdığı yeşilsiyahlılar, 23 maçta yalnız 4 galibiyet alabildi. Bu maçlarda 6 beraberlik elde ederek sahadan 13 kez boynu bükük ayrılan Denizli, 18 puanla bitime 17 hafta kala kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alıyor.

SERİ GALİBİYET YAKALAYAMADI

Bu sezon dördüncü teknik direktörü Hakan Kutlu ile de istediği çıkışı yakalamayan Horoz ateşle oynuyor. Süper Lig'de kalma umutlarını her geçen hafta azaltan Denizlispor, bu sezon 2 maç üst üste kazanamazken, oynadığı futbolla da gelecek adına umut vermedi. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kaçan 2 puan için çok üzgün olduklarını belir-terek, galibiyetle bitirebilecekleri maçı şanssız bir golle berabere bitirmek zorunda kaldık-larını açıkladı. Rakiplerinin kendilerinden 1 gün fazla dinlendiğinin altını çizen Hakan Kutlu, "Üzgünüz. Net pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Futbol-cular, bu inançlarını sürdür-düğü takdirde, biz bu ligde tutunacağımıza inanıyo-ruz" dedi.

KUTLU DÖRT PUAN TOPLADI

SÜPER Lig'de 24. hafta-da 4. teknik direktörü ile çalı-şan Horoz'da son olarak göre-ve gelen Hakan Kutlu da ilaç olamadı. Yeşil-siyahlı ekipte üç maça çıkan Kutlu 4 puan toplama başarısını gösterdi. Horoz, Kutlu'nun ilk maçın-da Göztepe'yi mağlap etti ardından Trabzon'a yenil-di ve sahasında öne geç-tiği maçta Antalyaspor'a yenildi.



SAHASINDA SESSİZ KALDI

DENİZLİSPOR bu sezon evinde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 9 puan topladı. Horoz sahasında kalesinde 26 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'de kendi sahasında en çok gol yiyen kulüp oldu. Rakip filelere ise sadece 14 kez havalandırdı.



ÜÇ YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

DENİZLİ'DE üç yönetici istifa etti. Yavuz Cinkaya, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ görevi bıraktı. İki hafta önce yönetim kurulunda Başkan Ali Çetin ile çekilen kredinin kullanımı konusunda fikir ayrılığına düşen ve tartışma sonrası toplantıyı terk eden Uğur Bağbaşlıoğlu, o günden bu yana kulübe gitmiyordu. O dönem Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Bağbaşlıoğlu, istifa etmeyeceğini, ettiği taktirde arkadaşlarının da istifa edebileceğini belirterek, kaos ortamı çıkmasını istemediğini belirtmişti.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

ANTALYASPOR ile sahasında berabere kalan Denizlispor, 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Yeşilsiyahlılar kötü gidişine zorlu deplasmanda son verip çıkış yakalamak istiyor.

SEBAHATTİN ALP