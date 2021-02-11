Horoz’da kaos çözüldü

Süper Lig'de son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'da arka arkaya gelen istifaların ardından yönetim tarafından kulübün yeni yönetim kurulu açıklandı. Denizlispor kulübü yönetimi tarafından yapılan açıklamada toplam 10 kişinin resmi olarak istifa ettiği açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunda bulunan Kaan Şanlıkan, Levent Çaputcu, Nevzat Yakı, Can Cesur, Salih Özcan, Ozan Katrancı, Serkan Başbuğ, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Yavuz Cinkaya ile sportif direktörlük görevinde bulunan Burak Özsaraç istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştır. Verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" denildi.

ALİ ÇETİN PES ETMİYOR

Toplam 10 yöneticisinin istifa ettiği Horoz'da eleştirilerin hedefi olan başkan Ali Çetin, koltuğa sıkı sıkı yapıştı. Başkan Çetin, ilk olarak önceki dönemde birlikte görev yaptığı ama istifa eden Ali Fırat, Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun ve Engin Şahin'in kapısını çaldı. Ali Fırat, futbol şube sorumlusu olarak görev yapmak şartıyla yönetim kuruluna dönmeyi kabul etti.

SEBAHATTİN ALP