Denizlispor’un stat heyecanı

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Denizlispor'un yeni stadının proje alanı de gezerek bazı incelemelerde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve il protokolü ile birlikte Denizli Kayalar Mahallesi'nde stat yapımı için ayrılmış araziyi gezen Bakan Kasapoğlu, yeni stat projesiyle ilgili detaylı bilgi topladı. Belediye Başkanı Osman Zolan, proje detaylarını harita üzerinden tek tek Bakan Kasapoğlu'na aktardı. Kasapoğlu'nun 30 bin kişilik yapılması planlanan Denizlispor'un yeni stadın projesini çok beğendiği öğrenildi.



BEKLEYİŞ BAŞLADI

2019'da projesi tamamlanan stat, TOKİ tarafından onaylar alındıktan sonra Kayalar Mahallesi'nde İzmir Bulvarı'na 600 metre uzaklıkta Üçler Bölgesi ve Ali Marım Bulvarı'na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde inşa edilecek. Yeni statta müzenin yanı sıra içinde kafeteryalar, salon merkezleri ile yaşam merkezi olacak. Denizli camiası bir an önce stat inşaatının başlayıp, projenin tamamlanmasını istiyor.



SEBAHATTİN ALP