Denizlispor ilk peşinde

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK maçını kazanıp, 2021'de ilk deplasman galibiyetini almak ve umutlarını arttırma peşinde. Evinde Yeni Malatya galibiyetiyle umutlanan Horozlar, bunu Gaziantep deplasmanında taçlandırıp, 2021'de dış sahada siftah yapmak istiyor. Son olarak 23 Aralık 2020'de Erzurumspor BŞB'yi dış sahada yenen yeşil-siyahlılarda, kulüp başkanı Ali Çetin, "Bulunduğumuz yer puan cetvelinde belli, buradan çıkmamız için kazanmamız gerekiyor. Geride 13 maç var, 13 maçında birçoğunu almamız gerekiyor. Bunun için yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelene kadar son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



ANGELO SAGAL 11'E DÖNÜYOR

Denizlispor'da Özgür Çek sakatlığı nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Horoz'da, takımın en çok asist yapan oyuncusu olan Angelo Sagal ise cezasını tamamlayarak formasına kavuşacak. Futbol şube sorumlusu Ali Fırat, "Evimizde aldığımız galibiyeti, deplasmanda elde edeceğimiz sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanıp, iyi bir skor almak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

SEBAHATTİN ALP