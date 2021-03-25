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Haberler Denizlispor Horoz mazisini mumla arıyor

Horoz mazisini mumla arıyor

2021 yılında gurbette galibiyeti olmayan tek takım olan Yukatel , son 5 dış saha maçında sıfır çekti ve Sivasspor’dan sadece 1’er puan alabildi Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda en başarısız takım oldu.

Horoz mazisini mumla arıyor

25.3.2021

Süper Ligde 2021 yılında deplasmanda kazana-mayan tek takım olan Yukatel Denizlispor, son 5 dış saha maçında sıfır çekerken, gurbetteki son 7 maçta Çaykur Rizespor ve Sivasspor'dan 1'er puan alabildi. 9 yıl aradan sonra lige dönen ve bu sezon 2. yılını yaşayan Horoz, performansıy-la geçen yılı mumla arattı. 25 puanla son sıraya demir atan yeşil-siyahlı-lar, 29. haftalar itibariyle geçen sezon 32 puan-la 12. sıradaydı. Bu sezon gur-bette 14 maçta sadece 9 puan toplayan Horozlar, geçen sezon deplasmanda 18 puan toplamıştı. Yukatel Denizlispor, bu sezon deplasman rakamlarıyla da puan cetvelinde son sıraya çakılır-ken, kendi rekorunu kendisi kırdı

HÜCUMDA SINIFTA KALDI

Bu sezon deplasmandaki 14 karşılaşmada 14 gol atan Yukatel Denizlispor, kalesinde 33 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon dış sahada ise 14 maçta 17 gol atarken, sadece 20 gol yemişti. Bu sezon evindeki 15 maçta 16 puan toplayan Horozlar, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı, 12 gol atıp 17 gol yedi. Denizlispor, geçen sezon ise evindeki 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi elde etmiş,14 puan almış, 12 gol atmış, 22 gol yemişti.

EN GOLCÜSÜ RODALLEGA
DENİZLİS-POR'UN ligde attı-ğı 26 golde 9 futbol-cunun imzası var. 10 golle Kolombiyalı 35 yaşındaki Rodallega başı çekerken, Mese-naovic ile Recep Niyaz 4'er, Hadi Sacko 2, Oğuz, Özer, Diskerud, Murawski ve Tusha da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gençler-birliği ile en az atıp en çok yiyen ekip oldu.

SEBAHATTİN ALP

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