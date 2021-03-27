Akhisarspor’da Ankara mesaisi

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Cumartesi günü Başkent deplasmanında Ankaraspor'la hayati bir maça çıkacak olan Akhisarspor'da hazırlıklar devam ediyor. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmalarıyla başlarken 5'e 2 top kapma, pas ve koordinasyon idmanıyla devam etti. Sakatlığını atlatan takım kaptanı Kadir Keleş, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Ankaraspor maçında forma giyebileceği açıklandı. Öte yandan 26 yaşına basan Onurcan Güler için antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapılırken neşeli görüntüler ortaya çıktı. Ligde 25 puanla 16. sırada bulunan Akigolar, rakibini deplasmanda mağlup ederek düşme hattından çıkmayı planlıyor.

KENAN MOLLA