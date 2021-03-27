  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Akhisarspor’da Ankara mesaisi

Akhisarspor’da Ankara mesaisi

Akhisarspor’da Ankara mesaisi

27.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Cumartesi günü Başkent deplasmanında Ankaraspor'la hayati bir maça çıkacak olan Akhisarspor'da hazırlıklar devam ediyor. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmalarıyla başlarken 5'e 2 top kapma, pas ve koordinasyon idmanıyla devam etti. Sakatlığını atlatan takım kaptanı Kadir Keleş, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Ankaraspor maçında forma giyebileceği açıklandı. Öte yandan 26 yaşına basan Onurcan Güler için antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapılırken neşeli görüntüler ortaya çıktı. Ligde 25 puanla 16. sırada bulunan Akigolar, rakibini deplasmanda mağlup ederek düşme hattından çıkmayı planlıyor.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’da Ankara mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.