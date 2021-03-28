Horoz’da hesaplar tutmadı

Denizlispor'un 9 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de ilk sezon için ilk 5, bu sezon için ise ilk 10 hedefi koyan Başkan Ali Çetin, öngördüğü hedeflerinin çok gerisinde kaldı. 2020-21 sezonunu başkanlık ve yönetim olarak ustalık dönemi olarak nitelendiren Başkan Çetin, sezon öncesi takım kadrosunu yüzde 70 değiştirdi ve hedefini ilk 10 olarak belirledi. 60 puan hedefi koydu. Ancak ilk 10'a giremeyen Horoz, ligin en az gol atıp en çok gol yiyen ve 2021'de deplasmanda kazanamayan takımı olarak 25 puanla en sonda 21. sırada yer almakta. Daha önce mali disipline dikkat edip kulübü batırmayacaklarını ifade eden Çetin göreve geldiğinde kulübün 35 milyon TL borcu vardı. Şu an ise borç 130 milyon TL'yi aştı.

DENİZLİ'DE TEMPO YÜKSELDİ

SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Horoz'da 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tempo arttı. Milli takımlarında bulunan Sacko ve Tusha'nın yanı sıra sakatlığı süren Ayman Ben idmana katılmadı.

■ SEBAHATTİN ALP