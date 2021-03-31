Denizlispor’un hasreti bitecek

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hafta sonu Altay ile hazırlık maçında karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Horozlar, bir günlük iznin ardından, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Bu sezon yeşil-siyahlılar, deplasmanda istediği sonuçları elde edemedi. Horoz, 2021 yılında henüz deplasman galibiyeti alamadı. Denizlispor, ligde oynadığı son 7 maçta 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Bu sezon deplasmanda 14 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Deplasmanda 9 puan toplayabilen Denizlispor bu alanda ligin en başarısız takımı olarak dikkat çekti. Yeşil-siyahlılarda sakatlığını atlatan Recep Niyaz'ın takıma dönmesi sevinç yarattı. Cezalı oldukları için Başakşehir maçında oynayamayan Mustafa Yumlu, Özer Özdemir ve Kubilay Aktaş'ın Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden kadroya dönecek olması yüzleri güldürdü.

■ SEBAHATTİN ALP