Subotic’in dakikası 34 bin TL’ye geldi

Yukatel Denizlispor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Neven Subotic, yeşil-siyahlı kulübe dava açtı. Alacakları ödenmeyen futbolcular konuyu UEFA'ya taşımakta gecikmezken, yıllık 1 milyon 400 bin Euro (13 milyon 700 bin TL) alacağı bulunan Alman futbolcunun, kulübe maliyeti ağır olacak. Alacağının mahkeme masrafları ve yasal faizlerle birlikte 1 milyon 500 bin Euro'yu bulacağı konuşuluyor. Bu sezon sadece 5 lig maçında 405 dakika şans bulan, sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan uzakta kalan, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden Subotic'in dakikası 34 bin TL'ye gelecek.