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Haberler Denizlispor Subotic’in dakikası 34 bin TL’ye geldi

Subotic’in dakikası 34 bin TL’ye geldi

Alacakları ödemeyen ve sözleşmesini feshedip ayrılan Alman yıldız oyuncuya 1 milyon 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon 700 bin TL) ödenecek.

Subotic’in dakikası 34 bin TL’ye geldi

1.4.2021

Yukatel Denizlispor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Neven Subotic, yeşil-siyahlı kulübe dava açtı. Alacakları ödenmeyen futbolcular konuyu UEFA'ya taşımakta gecikmezken, yıllık 1 milyon 400 bin Euro (13 milyon 700 bin TL) alacağı bulunan Alman futbolcunun, kulübe maliyeti ağır olacak. Alacağının mahkeme masrafları ve yasal faizlerle birlikte 1 milyon 500 bin Euro'yu bulacağı konuşuluyor. Bu sezon sadece 5 lig maçında 405 dakika şans bulan, sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan uzakta kalan, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden Subotic'in dakikası 34 bin TL'ye gelecek.

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