Horoz’un Fener fobisi

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Yukatel Denizlispor, milli aranın ardından gözünü pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maça çevirirken Ege ekibinin güçlü rakibine karşı şansı tutmuyor. Horozlar, rakibini 2005 yılından beri yenemezken iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Kanarya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Ligde ve kupa maçlarında Fenerbahçe 34 kez kazanırken, Denizlispor 6 kez sahadan zaferler ayrıldı, 12 maç ise berabere bitti.

DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Denizlispor, sarı lacivertli rakibine karşı deplasmanda yalnızca 1 kez kazanabildi. Yeşilsiyahlılar, 2001 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu arada yeşil-siyahlı ekip kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.



RODALLEGA GOL SÖZÜ VERDİ

YUKATEL Denizlispor'un golcüsü Hugo Radallega, F.Bahçe sınavı öncesi gol sözü verdi. Bu sezon 28 lig karşılaşmasında görev alan Kolombiyalı oyuncu 10 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de asist yaptı. Fenerbahçe maçlarının atmosferini çok iyi bilen oyuncu rakibin gücünü bildiklerini ancak alt sıralardan kurtulmak adına kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.