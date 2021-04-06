Horoz direnemedi

Süper Lig'de milli aranın ardından Yukatel Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak kurtuluş umutlarını zora soktu: 1-0. 4. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 18'de orta sahada Sagal'ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko'nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 37'de paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 51'de Pelkas'ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip direkten döndü sonrasında ceza alanı dışında topla buluşan Ozan kaleyi düşündü, top Cenk'te kaldı.

İRFAN CAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

64'te Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0. 67'de Fenerbahçe atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Valencia kaleyi düşündü top savunmadan geri döndü. 75'te sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi rakibinden sıyrılıp ortaya çevirdiği topa son anda Cenk müdahale ederek tehlikeyi önledi. 84'te Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşun İrfan'ın vuruşunda Szalai'den de seken top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı nedeniyle gol iptal edildi. 90+7'de Fenerbahçe atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Sosa kaleyi düşündü savunmadan seken top kornere gitti. Maç 1-0 sona erdi.



FENER'DE ROTASYON

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarılacivertli takımın ligin 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Bright-Osayi Samuel yedek kulübesinde yer aldı, Nazım Sangare ise rahatsızlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.



KUTLU'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligde son oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı savunmada Muhammet Özkal'ın yerine sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu'ya ilk 11'de forma şansı verdi.



KANARYA'DA ALTI EKSİK

FENERBAHÇE'DE 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.



RECEP NİYAZ YETİŞMEDİ

UKATEL Denizlispor, Fenerbahçe maçına önemli eksiklerle çıktı. Denizli temsilcisinin yıldız ismi Recep Niyaz tüm çabalara rağmen İstanbul deplasmanına yetiştirilemedi. Yeşilsiyahlılarda Recep dışında sakatlıkları bulunan Ayman Mohamed ve Özgür Çek, kırmızı kart cezalısı olan Özer Özdemir ile takımı federasyona şikayet ederek ayrılan kaleci Pantilimon İstanbul'da yoktu.



BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.