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Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı. Denizlispor’un 35 ile 39. hafta müsabaka programlarında gün ve saatleri de açıklandı.