Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Denizlispor'un 5 haftalık programı ise şöyle;
35. hafta 17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor, 36. hafta 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor, 37. hafta 24 Nisan Cumartesi günü saat 19.00 Denizlispor - Sivasspor, 38. hafta 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 Kayserispor - Denizlispor, 39. hafta 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor.
Denizlispor'un 5 haftalık programı ise şöyle;
35. hafta 17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor, 36. hafta 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor, 37. hafta 24 Nisan Cumartesi günü saat 19.00 Denizlispor - Sivasspor, 38. hafta 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 Kayserispor - Denizlispor, 39. hafta 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor.
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