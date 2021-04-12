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Haberler Denizlispor Alanyaspor 3 Denizlispor 2 I MAÇ SONUCU

3 2 I MAÇ SONUCU

'in 34. haftasında ve karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanyaspor 3 Denizlispor 2 I MAÇ SONUCU

12.04.2021, 19:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 21:04

Alanyaspor ve Denizlispor, Süper Lig'in 34. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın golleri Alanyaspor adına 54' Berkan, 68' Efkan, 88' Mustafa Pektemek'ten gelirken Denizlispor, 27' Bakalorz, 51' Tusha ile golü buldu.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 52'ye yükseltti ve 5. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 26 puanla 21. sırada yer aldı.

Alanyaspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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