Alanyaspor 3 Denizlispor 2 I MAÇ SONUCU

Alanyaspor ve Denizlispor, Süper Lig'in 34. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın golleri Alanyaspor adına 54' Berkan, 68' Efkan, 88' Mustafa Pektemek'ten gelirken Denizlispor, 27' Bakalorz, 51' Tusha ile golü buldu.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 52'ye yükseltti ve 5. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 26 puanla 21. sırada yer aldı.

Alanyaspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.