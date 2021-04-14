Horoz’un umudu tükeniyor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, 2-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilirken, camia da büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Skor avantajını koruyamayan ve evine puansız dönen Denizli, bitime 8 maç kala ligin dibine çakıldı.



PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Sıralamada 17. Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da alınan mağlubiyet sonrası camiada moraller dip yaptı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Horoz'da teknik direktör Hakan Kutlu, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kutlu, maçta bir de penaltılarının verilmediğini ifade ederek hakeme tepki gösterdi. Çok sayıda eksik oyuncuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Kutlu, "Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Yüzde 100 olan penaltı pozisyonumuz verilmedi. Bu pozisyonlar neye göre değerlendiriliyor, ben anlam veremiyorum" dedi.



HAKAN KUTLU 'DEJAVU' YAŞIYOR

YUKATEL Denizlispor'un başında 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Hakan Kutlu, 11 yıl aradan sonra dejavu yaşıyor. Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Horoz'da umutlar yok denecek kadar azalırken, teknik direktör Hakan Kutlu, umut dağıtmaya devam etti. 2009-2010 sezonu Denizlispor'da 31 maç görev alan Kutlu, 1 puan ortalaması yakalamış ve Denizlispor Süper Lig'den düşmüştü. Yeşil-siyahlı kulüp, 11 yıl aradan sonra aynı sonla karşı karşıya. Ligde oynayacakları 5 maçın kümede kalmayı belirleyecek maçlar olduğunu belirten Kutlu, yoğun maç fikstürüyle ilgili eleştiride bulundu. Kutlu, "8 günde 3 maç oynadık. Bu 3 maçta rakiplerimizin her biri bizden 1 gün fazla dinledi. Biz 2 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 3 gün dinleniyor" diye konuştu.

12 PUAN TOPLAYABİLDİ

Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak'ın ardından dümene geçen teknik patron Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekibin başında 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Kutlu yönetiminde deplasmanda henüz puanla tanışamayan Horozlar, iç sahada ise yenilgi yüzü görmedi. Hakan Kutlu, Denizlispor'un başında 12 maçta 12 puan topladı.