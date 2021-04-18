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Denizlispor yıkıldı

Konuk ekip 2'de Emrah ile öne geçti. Yeşil siyahlılar, 46'da Rodallega’nın muhteşem golüyle eşitliği sağladı. Kolombiyalı 63’te skoru 2-1 yaptı. 79 ve 86’da Rashani, Denizli’yi kahretti.

Denizlispor yıkıldı

18.4.2021

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Yukatel Denizlispor, kendisi gibi düşme hattında yer alan en yakın rakibi Erzurumspor'a evinde 3-2 yenilerek büyük yara aldı. Denizlispor, son 7 hafta öncesi 26 puanda kalarak dipten kurtulamadı. 2'de Obertan'ın şutunda kaleci Cenk'in sektirdiği topu önünde bulan Emrah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 46'da kalecinin önde olduğunu gören Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. 63'te kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 79'da Oltan'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Rashani yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-2. 86'da Omolo'nun pasında topla buluşan Rashani'nin vuruşu ağlara gitti: 3-2. Maç bu skorla sona erdi

HAKAN KUTLU'DAN DÖR T DEĞİŞİKLİK
Son 5 maçını kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kutlu, cezası sona eren Rodallega'ya ileri uçta şans verdi. Sakatlıklarını atlatan kaleci Cenk ve orta saha oyuncusu Murawski ilk 11'de sahaya çıktı. Yeşil-siyahlılarda Sagal ise 1 maç sonra ilk 11'deki yerine geri döndü. Horoz'da Alanyaspor maçında 11'de yer alan kaleci Abdulkadir, Tusha ve Kubilay yedekler arasında yer aldı. Bakalorz ise kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Ayman Ben Mohamed ve Hüseyin Altıntaş da yoktu.

SEBAHATTİN ALP

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