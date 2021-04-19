Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.
Denizlispor'da yeni teknik direktör ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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