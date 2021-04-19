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Haberler Denizlispor Denizlispor'da yeni teknik direktör ilk antrenmanına çıktı

'da yeni teknik direktör ilk antrenmanına çıktı

ekiplerinden Yukatel 'da teknik direktörlük görevine getirilen , ilk antrenmanına çıktı.

Denizlispor'da yeni teknik direktör ilk antrenmanına çıktı
AA

19.04.2021, 19:49

Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.

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