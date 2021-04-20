Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas oyunları ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Bu arada, karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda pozitif bulguya rastlanmadı.





Yukatel Denizlispor'un MKE Ankaragücü maçı kafilesi şu şekilde:

Abdulkadir Sünger, Ali Eren Yalçın, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Özer Özdemir, Ayman Ben Muhammed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Radoslaw Murawski, Hasan Ayaroğlu, Özgür Çek, Marvin Bakalorz, Mix Diskerud, Mathieu Dossevi, Angelo Sagal, Veton Tusha, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega.



Kart cezalısı oyuncunun bulunmadığı Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko, kafilede yer almadı.



MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.