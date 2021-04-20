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Haberler Denizlispor Gece operasyonu

Gece operasyonu

Denizlispor’da asbaşkan , Kenan Atik ve Ali Yalçın’la el sıkıştı. Ancak başkan Ali Çetin takımı ’a emanet eti.

Gece operasyonu

20.4.2021

Süper Lig'de son 7 haftaya 26 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından, yönetim Kenan Atik ve Ali Yalçın'la anlaştığını duyurmuştu. Asbaşkan Ali Fırat'ın görüştüğü Yalçın ve Atik'le el sıkışılmış, iş imzaya kalmıştı. Denizlispor yönetimi, Yalçın ve Atik konusunda ikiye bölündü. Kulüpte geç saatlere kadar telefon trafiği yaşandı. Yeşil-siyahlı kurmaylar, gece operasyonuyla kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörlerinden olan Ali Tandoğan ile el sıkıştı.

BEŞİNCİ TEKNİK ADAM OLDU
Asbaşkan Ali Fırat, Ali Yalçın'ı arayıp, Ali Tandoğan'la anlaştıklarını belirtti. Ali Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Sezon sonuna kadar anlaşılan Ali Tandoğan, Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5. teknik direktörü olarak görev alacak.

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