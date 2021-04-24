Denizlispor’un rakibi Sivasspor

SÜPER Lig'in hafta içi mesaisinde Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve son 7 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Yukatel Denizlispor, bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports HD 2'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Yukatel Denizlispor ile Sivasspor, 19. kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Futbolda mucizeler olabilir. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Alacağımız bir galibiyet bize güven verecektir" şeklinde konuştu.

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