Denizli’de Tandoğan’dan istifa sinyali

Süper Lig'de tamam ya da devam niteliğindeki maçta düşme hattındaki rakibi Kayserispor'a 6-3 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bitime 4 hafta kurtuluş umutlarını çok büyük oranda tüketti. Horoz'un genç teknik patronu Ali Tandoğan, Kayserispor maçı sonrası bırakabileceğinin sinyallerini verdi. Tandoğan, "Pes etmem. Eğer düşüncelerimize dahil olmayacak insanlar varsa, burada durmamızın bir anlamı yok" dedi.

DİĞER