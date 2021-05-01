Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'dan sonuna kadar mücadele açıklaması

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Tandoğan, Denizlispor'da uzun yıllar futbol oynadığını, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yaptığını ve buradaki bütün zorlukları bilerek göreve geldiğini kaydetti.



Bu zorlukların altından kalkmak için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Tandoğan, şunları söyledi:



"Denizlispor bir marka. Ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, üst seviyede bir camia. Buraya hiçbir maddi beklenti olmadan geldim. Her şeyimizi Denizlispor'a verebilmek açısından buraya geldik. Evet, maçlarda skor şu olabilir, bu olabilir ama bizim de beklemediğimiz bazı şeyler olabiliyor sahada. Yani Denizlispor, ne olursa olsun son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de vazgeçmeyeceğiz, bütün mücadelemizi sahada vermeye çalışacağız."

