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Yukatel 'kader maçı'na çıkıyor

'in 39. haftasında yarın 'u konuk edecek Yukatel , galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak. Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Yukatel Denizlispor 'kader maçı'na çıkıyor
AA

01.05.2021, 12:51

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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