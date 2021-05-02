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Haberler Denizlispor Denizlispor - Rizespor CANLI ANLATIM

Denizlispor - Rizespor CANLI ANLATIM

'de sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan son sıradaki Yukatel Denizlispor, evinde Rizespor ile karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Rizespor CANLI ANLATIM

02.05.2021, 15:56

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Ev sahibinde Ahmed Yasin, Sacko, Mustafa Yumlu, Diskerud, Ayman Ben Mohammed, Kubilay, kaleciler Hüseyin ve Cenk ile kart cezalısı Murawski forma giymeyecek.

Şansı mucizelere bağlı olan yeşil-siyahlı ekip, rakibini yener, alt sıralardaki rakipleri puan kaybederse küme düşmeyi 1 hafta erteleyecek. Aksi her türlü sonuçla Denizlispor havlu atıp bu sezon Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Denizlispor yarın kazansa dahi kendisinden sonra oynayacak rakiplerinin alacağı sonuçlara göre umudunu kaybedecek. Süper Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizlispor, sezonu 35 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy

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