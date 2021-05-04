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Haberler Denizlispor Tandoğan, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık”

Tandoğan, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık”

Tandoğan, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık”

4.5.2021

DENİZLİSPOR'DA bu sezon 5. teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, "40 gündür idmana çıkamayan futbolcularımız var. Çok üzgünüz. Denizli için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bundan sonrada yapacağız. Zor zamanda kulübümüzün yanında olduk" dedi.
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