Tandoğan, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık”

DENİZLİSPOR'DA bu sezon 5. teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, "40 gündür idmana çıkamayan futbolcularımız var. Çok üzgünüz. Denizli için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bundan sonrada yapacağız. Zor zamanda kulübümüzün yanında olduk" dedi.

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