  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizli’de yaprak dökümü

Denizli’de yaprak dökümü

Bu sezon attığı 14 golle yıldızlaşan Rodallega ve Mustafa takımdan ayrıldı. 10 oyuncunun da sözleşmeleri sona erdi

Denizli’de yaprak dökümü

19.5.2021

SÜPER Lig'de küme düşme acısı yaşayan Denizlispor'da yaprak dökümü başladı. Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılarda sözleşmesi sona eren ve bu sezon attığı 14 golle yıldızlaşan Hugo Rodallega ile deneyimli savunmacı Mustafa Yumlu takımdan ayrıldığını açıkladı.

Ege ekibinde, Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Muris Mesanovic ve Ali Yavuz Kol'un da sözleşmeleri sona erdi. Bu isimlerin de yeni dönemde Denizli'de olmayacakları bildirildi. Yeşil-siyahlılarda, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Angelo Sagal sezon devam ederken takımdan ayrılmıştı. Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski de sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Lech Poznan ile sözleşme imzaladı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de yaprak dökümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.