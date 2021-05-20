Denizlispor’da teknik belirsizlik

Küme düşen Denizlispor'da yıldız oyuncular tek teker takımdan ayrılırken, teknik direktr Ali Tandoğan'ın da durumu belirsizliğini koruyor. Sezon sonuna doğru yeşil-siyahlıların dümenine geçen ve sözleşmesi sona eren Tandoğan'ın geleceğinin 31 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulun ardından netleşeceği belirtildi.

Tandoğan'ın ise gönlünün Denizlispor'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı. Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tandoğan görev süresi boyunca galibiyetle tanışamadı. Ligde 2 sezonun ardından küme düşen Denizlispor'da oyuncularda da belirsizlik hakim durumda. Yeşilsiyahlı ekipte Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu ve Radoslaw Murawski ile yollar ayrıldı. Yaşanan mali krizler nedeniyle takımdaki birçok oyuncunun da yol ayrımına geldiği ifade edildi.

KULÜBÜN BORÇLARI ADAYLARI KORKUTTU

Denizlispor'un 31 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurulu öncesinde başkanlık için adı geçen isimlerden Süleyman Urkay ile Mustafa Üstek, borcun çok olması nedeniyle aday olmayacaklarını açıkladılar. Urkay ve Üstek borcun 83 milyon lira değil 200 milyon liraya dayandığını belirtirken, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, denetim raporlarını paylaşarak, söylentilerin asılsız olduğunu ileri sürdü. Adaylığını açıklayan Denizlispor'lu eski futbolcu ve kaptanı Bahtiyar Yorulmaz, borçları mevcut yönetimin ödemesi gerektiğini belirtti.