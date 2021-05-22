TFF 1. Lig’in yeni ekibi 2 yıldız futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı

Y eni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, transferde büyük oynuyor. Siyahbeyazlılar, Süper Lig ekibi Konyaspor'un da istediği Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı. Manisa ekibinin Denizlispor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcunun transferini kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.

Rodallega, 2020-21 sezonunda attığı 14 golle Denizlispor'un en skorer ismi olmasına karşılık takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Manisa temsilcisi ayrıca, Denizlispor'la anlaşması biten sol bek Sakıb Aytaç ile de görüşmelerini sürdürüyor. Aytaç, Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyit, Antalyaspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi.

17 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Denizlispor'da 17 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki Sakıb Aytaç, 1 gol attı, 1302 dakika sahada kaldı.

ULUSAL KULÜP LİSANSI ALDI

MANİSA Futbol Kulübü TFF tarafından yapılan inceleme sonunda Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. Kurul, 2021- 2022 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri tespit etti. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü ulusal kulüp lisansı aldı.