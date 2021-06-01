Horoz’da bir takım dağıldı

SÜPER Lig'den düşen Denizlispor'da yaprak dökümü bitmiyor. Horoz'da en son kaleci Cenk Gönen alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılarda, bir takım dağıldı.

16. AYRILIK YAŞANDI

DENİZLİSPOR'DA 16. ayrılık gerçekleşti. Kadrosu büyük ölçüde dağılan yeşil-siyahlılarda Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Cenk Gönen, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Bu sezon Denizlispor ile 16 maça çıkan 33 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 25 gol gördü.

Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic ve Marvin Bakalorz kulüple yollarını ayırmıştı.

RECEP NİYAZ'A MANİSA FK TALİP

DENİZLİSPOR'DAN ayrılan Recep Niyaz'a teklif yağıyor. Süper Lig'i ıskalayan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu resmen istediği, menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Süper Lig'den de teklifler alan Recep'in gönlü Ege'de. Denizlispor'dan Kolombiyalı Hugo Rodallega'yla prensipte anlaşan TFF 1. Lig'in yeni temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün bonservisi elinde olan Recep Niyaz'ı da kadroya katmayı düşündüğü öğrenildi. Yeni sezonda Süper Lig hedefinde olacak Manisa FK'nın, Recep'le bu hafta masaya oturacağı iddia edildi. Ç.Rize ve Denizlispor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep, bu sezon 28 lig maçının 21'inde banko görev yaptı, 5 gol attı, 2 de asist yaptı. Recep, bir dönem F.Bahçe, Bucaspor, Samsun'daforma giydi.

MUSTAFA ÜSTEK'E 'ADAY OL' BASKISI

SÜPER Lig'de geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Denizlispor'da gözler Haziran ayında yapılacak olağan genel kurula çevrilirken, kentin ileri gelenleri eski başkan Mustafa Üstek'e aday olması için baskı yapmaya başladı.

■ SEBAHATTİN ALP