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Haberler Denizlispor Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul 16 Haziran'a ertelendi

'da seçimli olağan genel kurul 16 Haziran'a ertelendi

Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması üzerine 16 Haziran'a ertelendi. Genel kurulun, çoğunluk aranmaksızın Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Denizlispor'da seçimli olağan genel kurul 16 Haziran'a ertelendi
AA

04.06.2021, 18:32

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan kongrenin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.

Genel kurulun, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.


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